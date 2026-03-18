Після вимушеної перерви через ракетний удар, де був розташований пункт, КП «Центр захисту тварин» відновлює роботу пункту чіпування, реєстрації та вакцинації тварин за адресою: м. Миколаїв, вул. Образцова, ½.

Про це 18 березня повідомило КП «Центр захисту тварин», передає Інше ТВ.

Запис здійснюється за попереднім записом: +380 (97) 364 75 96 або через сайт.

Які послуги пропонує пункт КП «Центр захисту тварин»:

• чіпування тварини;

• реєстрація у базі AnimalID;

• отримання наклейок з номером чіпу;

• оформлення ветеринарного паспорта (за бажанням);

• вакцинація від сказу;

• комплексна вакцинація.

На підприємстві звертають увагу, що дані про тварину будуть внесені до бази AnimalID, а згодом — перенесені до Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

