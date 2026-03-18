Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 19 березня. Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 21:00.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 08:30 – 12:00;

1.2 – 07:30 – 08:30;

2.1 – 15:30 – 19:00;

2.2 – 12:00 – 15:30;

3.1 – 08:30 – 12:00;

3.2 – 12:00 – 15:30;

4.1 – 12:00 – 15:30;

4.2 – 07:30 – 08:30; 19:00 – 21:30;

5.1 – 07:30 – 08:30; 15:30 – 17:30;

5.2 – 19:00 – 21:30;

6.1 – 08:30 – 12:00;

6.2 – 15:30 – 19:00.

За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!