Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 19 березня. Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 21:00.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 08:30 – 12:00;
1.2 – 07:30 – 08:30;
2.1 – 15:30 – 19:00;
2.2 – 12:00 – 15:30;
3.1 – 08:30 – 12:00;
3.2 – 12:00 – 15:30;
4.1 – 12:00 – 15:30;
4.2 – 07:30 – 08:30; 19:00 – 21:30;
5.1 – 07:30 – 08:30; 15:30 – 17:30;
5.2 – 19:00 – 21:30;
6.1 – 08:30 – 12:00;
6.2 – 15:30 – 19:00.
За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!