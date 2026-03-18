Віце-президент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину найближчими днями, щоб висловити підтримку давньому націоналістичному прем’єр-міністру країни Віктору Орбану, який наступного місяця зіткнеться зі складними виборами, повідомили в середу два джерела, знайомі з плануванням.

Візит відбудеться після того, як державний секретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт у лютому, щоб публічно підтримати Орбана напередодні його найскладнішої боротьби за переобрання з моменту приходу до влади у 2010 році. Опитування громадської думки показують, що він відстає в останній місяць перед голосуванням 12 квітня.

Точний час візиту Венса не був одразу ясним, і його плани можуть змінитися, попередили джерела, оскільки високопосадовці можуть вирішити залишитися у Вашингтоні, поки триває повітряна війна між США та Ізраїлем проти Ірану. Президент Дональд Трамп заявив, що відкладає свою поїздку до Китаю через війну.

Білий дім не одразу прокоментував цю історію. Орбан, один із найближчих союзників Трампа в Європі, давно має суперечки з ЄС з низки питань, зокрема щодо України. Нехтуючи Брюсселем, він підтримує дружні зв’язки з Москвою, відмовляється постачати зброю Україні та заявляє, що Київ ніколи не зможе приєднатися до ЄС.

Минулого місяця Трамп підтримав Орбана, назвавши його «дійсно сильним і могутнім лідером» у дописі в соціальних мережах, і багато хто з американських ультраправих вважають його взірцем жорсткої імміграційної політики Трампа та підтримки християнського консерватизму.

Трамп висловив свою підтримку консервативним лідерам у всьому світі, нещодавно підтримавши Хав’єра Мілея з Аргентини та Санае Такаїчі з Японії.

Венс став впливовим віцепрезидентом, який часто відіграє важливу роль і глибоко залучений до зовнішньополітичних справ. Він також є найімовірнішим фаворитом у перегонах на наступника Трампа у 2028 році.

Рубіо під час своєї поїздки до Угорщини заявив, що лідерство Орбана має вирішальне значення для інтересів США, але припустив, що продовження тісних зв’язків залежить від переобрання Орбана. Він також зазначив, що Вашингтон буде готовий допомогти Будапешту фінансово, якщо це буде необхідно.

Опитування громадської думки показують, що на тлі того, як передвиборча кампанія вступає в останній місяць, партія Орбана «Фідес» відстає від опозиційної партії «Тиса», яку очолює колишній урядовий інсайдер Петер Мадяр, хоча багато виборців ще не визначилися.

Вибори, які відбуваються на тлі слабкого зростання Угорщини та тривалих наслідків сплеску інфляції після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, матимуть серйозні наслідки для Європи на тлі зростання консервативних та ультраправих політичних рухів.

