ЄС боїться панічних закупівель на тлі виснаження запасів газу. Країни-члени попереджають про масові спекуляції, оскільки блок готується до масової закупівлі газу перед зимою, передає УНН із посиланням на Politico.

Видання відзначає, що зростає стурбованість із приводу незвичайно низького рівня запасів газу в Європі, оскільки війна в Ірані загрожує спровокувати конфлікт між країнами через скорочення світових постачань енергоносіїв.

ЄС вимагає від країн-членів підтримувати запаси газу на рівні 90 відсотків від їхньої ємності до зими — захід, запроваджений після вторгнення росії до України 2022 року. Але цього року холодніша, ніж зазвичай, зима виснажила ці запаси до менш ніж 30 відсотків станом на березень, що є найнижчим показником з 2022 року.

В умовах різкого зростання цін на газ після іранських атак, які фактично перекрили Ормузьку протоку — вузький прохід, через який проходить 20 відсотків світового зрідженого природного газу, з яких 6 відсотків прямували до Європи, завдання поповнення цих запасів до зими пов’язане з великим ризиком.

За лаштунками урядовці та лобісти галузі попереджають, що країни можуть поспішити виконати ці цільові показники одночасно, якщо правила не будуть пом’якшені, що призведе до зростання попиту та дозволить трейдерам скористатися різким зростанням цін.

Саме ця динаміка призвела до того, що трейдери підняли ціни на газ до більш ніж 300 євро за мегават-годину в 2022 році, а високі нові цільові показники зберігання збільшили різке зростання попиту після скорочення поставок з росії.

Аналітики кажуть, що труднощі з поповненням цих запасів також посиляться жорсткою конкуренцією з боку Азії, яка безпосередньо більше, ніж Європа, схильна до впливу поставок газу, що раніше здійснювалися через Перську затоку. Це може призвести до підвищення цін на газ у середині року, знижуючи стимул для трейдерів продавати газ узимку та зберігати його навесні та влітку.

Офіційні особи наголошують, що поки що рано робити висновки. Але вже зараз кілька європейських урядів розглядають можливість використання існуючих винятків, які дозволяють їм пом’якшити цільові показники зберігання, щоб зменшити можливості для оптових закупівель, за словами трьох європейських енергетичних чиновників, знайомих із ситуацією.

Тим часом, щонайменше три країни вважають, що виконавча влада ЄС має запровадити гнучкі заходи, що виходять за межі існуючої системи, включаючи зниження цільового показника на цілих 30 відсотків, заявили два чиновники. Країни також вимагали створення нового механізму ЄС для координації закупівель газу, додали вони.

Така політика дозволила б країнам комфортніше поповнювати запаси газу на зиму. “При нижчому цільовому рівні ми не стимулювали б попит на заповнення сховищ на дуже високому рівні і не підвищували ціни”, — сказав один із джерел.

Комісія ще не ухвалила рішення про те, як найкраще відреагувати, повідомили джерела. Але вона також відкрито порушувала це питання як на саміті міністрів енергетики у понеділок, так і на попередніх зустрічах послів та національних експертів з енергетики минулого тижня, згідно з джерелами, згаданими вище, та представником ЄС.