Станом на початок березня 2026 року в Україні у Єдиному реєстрі боржників нарахували понад 9,5 млн боргів. За останній рік Реєстр зріс на 514 360 нових боргів (+6%). Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху – понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху – 1,93 млн випадків.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації – з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом – з 17 173 до 23 548 (+37%).

Найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень, або близько 11% від усіх боргів у Реєстрі. Далі йдуть Харківська область – 675 207 проваджень (7%), Київ – 667 215 (7%), Одеська область – 585 193 (6%) та Донецька область – 526 300 (6%).

Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків – 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок – 2 441 015 проваджень, що становить 26%. Водночас на одну особу може припадати кілька виконавчих проваджень.