Іран завдав удару по найбільшому у світі комплексу з виробництва СПГ у Катарі.

QatarEnergy підтвердила ракетні атаки на промислове місто Рас-Лаффан, де знаходиться найбільший в світі комплекс заводів з виробництва зрідженого природного газу. Повідомляється про пожежі, які завдали значних збитків. Весь персонал евакуйовано, постраждалих немає.

Раніше Іран попередив про удари по енергетичних об’єктаах у країнах Перської затоки, зокрема НПЗ у Самрефі в Саудівській Аравії та Рас-Лаффані. Це сталося після того, як Ізраїль завдав удару по іранському газовому родовищу Південний Парс — вперше з початку війни на Близькому Сході.