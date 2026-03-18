Розпорядження Дерджепу стало першим випадком, коли перевірку безпеки наказали провести всім представництвам США у світі.

Державний департамент США наказав своїм дипломатичним місіям по всьому світу терміново провести оцінку безпеки після ударів Ірану. Про це повідомляє Кореспондент.

У документі міститься вказівка ​​всім посольствам світу скликати надзвичайні комісії для виявлення загроз та перегляду планів дій. Причиною є “тривала та змінювана ситуація на Близькому Сході та потенційні наслідки”.

Документ підписав державний секретар США Марко Рубіо, а сам наказ надійшов від заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса.