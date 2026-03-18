У міру того, як Угорщина прямує до виборів наступного місяця, увага в Будапешті вже зміщується на дні після голосування та на те, як може відреагувати той, хто програв.

Оскільки кампанія вже позначена звинуваченнями в упередженості, тактиці дискредитації та маніпуляціях опитуваннями, в Угорщині зростає занепокоєння, що наслідки можуть бути суперечливими, оскільки сторона, яка програла — правляча партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана або зростаюча партія «Тіса» Петера Мад’яра — оскаржуватиме результат.

Жужанна Селені, колишня депутатка від «Фідес» та одна з перших членів партії, розповіла POLITICO, що вона стурбована тим, що якщо Мад’яр переможе, Орбан може спокуситися зірвати або навіть заблокувати передачу влади.

«Якщо опозиція отримає лише просту більшість, Орбан матиме багато інструментів, щоб зробити майже неможливим формування нового уряду або навіть скликання нового парламенту», — сказала вона. «Він може спровокувати конституційну кризу та оголосити надзвичайний стан».

Прихильники Орбана, зі свого боку, вказують на минуле прем’єр-міністра як доказ того, що він готовий прийняти результат виборів. Вигнаний після свого першого терміну у 2002 році, Орбан вичікував свого часу та повернувся через вісім років. Якщо існує небезпека, що хтось не визнає результати, кажуть вони, то, швидше за все, це буде від партії Мад’яра “Тіса”.

“Вони будують наратив, що якщо вони програють вибори, то це нелегітимний результат”, – сказав Янош Бока, міністр Угорщини з питань ЄС.

“Чи вийшов би Петер Мад’яр перед камерою та сказав: добре, я почув голос угорського народу, вони хочуть, щоб цей уряд залишився при владі?” – додав він. “Чи це реалістична можливість після всієї цієї політичної істерії, яку вони створили?”

Якою б не була правдивість звинувачень, кампанія вже стала гострою, з конкуруючими твердженнями про легітимність процесу. На цьому тлі зростає ризик післявиборчих потрясінь.

Опитування незалежних та дружніх до Тіси соціологів показують, що рух Мадьяр випереджає в середньому на 8-10 процентних пунктів. Інші опитування, проведені соціологами з ідеологічними або фінансовими зв’язками з Фідес, зокрема Інститутом Нежепонта та Центром основних прав, показують, що партія Орбана має впевнену перевагу.

Опитувальники вказують на методологічні причини розбіжностей, але прихильники з обох боків політичного розколу звинувачують своїх опонентів у фальсифікації опитувань та використанні їх як зброї для спроби сформувати громадську думку.

«Незалежно від того, хто переможе, будуть чутки про вкрадені вибори», – сказав Габор Тока, політолог Центральноєвропейського університету.

Він додав, що можна очікувати, що Орбан оскаржуватиме несприятливий результат. «Якщо не буде величезної переваги проти нього, я не думаю, що він легко поступиться», – сказав він.

«Я думаю, що він оскаржуватиме голосування в округах і може заохочувати вуличні протести, щоб представити результат як нелегітимний», – додав він. «Не стільки тому, що він думатиме, що може змінити результат, скільки тому, що чим більше шкоди він зможе завдати новому уряду та підірвати його, тим більше шансів у нього буде згодом здійснити політичне повернення».

Перспектива заворушень не обмежується лише прихильниками Орбана. Враховуючи очікування, викликані сприятливими для Тиси виборами, «протягом тижнів після виборів виникне величезна напруга, якщо опозиція програє», – сказав Тока.

Для Орбана його минуле містить підказки про те, як він може відреагувати на поразку, сказав Селені, колишній депутат від «Фідес», який вийшов з партії, коли її ідеологія змінилася з ліберальної на націонал-консервативну в 1990-х роках. Згодом Селені був переобраний до парламенту під прапором нової партії.

Останнього разу, коли «Фідес» програв національні вибори, у 2006 році, Орбан спочатку визнав свою поразку від рук Угорської соціалістичної партії.

Ситуація змінилася через шість місяців через витік інформації про промову, в якій лідер соціалістів Ференц Дюрчань визнав, що збрехав, щоб виграти вибори, заперечуючи, що запровадить заходи жорсткої економії.

Після того, як спалахнули спонтанні антиурядові протести, законодавці Фідес вдалися скористатися ними, демонтуючи бар’єри безпеки навколо Національних зборів, щоб протестувальники могли підійти до парламенту.

«Фідес вивів політику на вулиці та переслідував уряд за допомогою вкрай обструкційної тактики в парламенті», – згадала Селені.

Вона передбачила, що Орбан, ймовірно, повторить цю схему. «Орбан може згодом дуже ускладнити життя Тісі в управлінні», – сказала вона. «Без більшості у дві третини Тісі буде заблоковано прийняття багатьох реформ».

Це включатиме заходи, яких вимагає Брюссель для вивільнення близько 18 мільярдів євро з фондів ЄС, які були заморожені через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині, і які Мадьяр обіцяв повернути додому.

Однак навіть деякі з найзапекліших критиків Орбана сумніваються, що він зайде так далеко, щоб прямо заявити, що вибори були вкрадені.