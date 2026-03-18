Стан демократії у США погіршується безпрецедентними темпами та у великих масштабах; країна більше не є взірцем для наслідування.

Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок звіті Інституту V-Dem при Гетеборзькому університеті, інформує «Польське Радіо».

Лише за один рік показник США в Індексі ліберальної демократії V-Dem знизився на 24%. У глобальному рейтингу США опустилися з 20-го на 51-ше місце серед 179 країн. Це означає, що вперше за 50 років США втратили статус ліберальної демократії.

Згідно з дослідженням для телебачення SVT, що супроводжує звіт, 71% шведів більше не вважають США демократичною країною.

На думку головного автора звіту, професора Стаффана І. Ліндберга з Гетеборзького університету, у 2025 році в США, за президентства Дональда Трампа, було підірвано інституційний баланс влади, а також політизовано адміністрацію та наглядові органи. Серед інших тривожних явищ — тиск на судову систему, а також атаки на медіа і академічне середовище.

— Додаткові вибори у США в 2026 році стануть ключовим тестом для якості виборчої системи та американської демократії, — наголосив професор Ліндберг.

У 2025 році регрес демократії відбувається у чверті країн світу. До нових держав у групі ризику належать, зокрема, Італія та Велика Британія.

Водночас звіт показує, що 18 країн (10%) перебувають у процесі демократизації. — У попередні роки ми зараховували Польщу до групи держав із погіршенням стандартів верховенства права, однак зараз вона наводиться як приклад розвороту цієї тенденції. Подібні процеси спостерігаємо також у Південній Кореї та Бразилії, — сказав PAP професор Ліндберг.

У звіті зазначається, що стан демократії в Польщі погіршився у 2015 році після приходу до влади партії Право і справедливість, а процес відновлення розпочався після формування у 2023 році уряду коаліції на чолі з Дональдом Туском.

«Новий уряд одразу почав відновлення демократії, намагаючись подолати захоплення держави та відновити свободу слова. Хоча досягнуто прогресу, деякі наслідки попереднього уряду виявилися складними для усунення», — йдеться у звіті.

