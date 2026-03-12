Війна в Ірані, яка триває вже другий тиждень і претендує на звання Третьої світової, не залишила без реакції інші країни світу, які не є учасниками конфлікту. Європейські держави, такі як Британія, Франція та Німеччина, заявили про готовність вступити у війну. Польща та Італія – засудили Іран, а країна-агресорка росія, навпаки, продемонстрували підтримку іранській стороні. Ще низка держав повідомили, що відправили військовий контингент на Близький Схід. Детальніше про реакцію країн світу – на інфографіці Слово і Діло.

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану Epic Fury («Епічна лють») триває вже 12 днів – з 28 лютого. 1 березня лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить удари по країнах на Близькому Сході, які не причетні до бойових дій. Про готовність долучитися до війни також заявив Пакистан.

В цілому підтримали військову операцію США та Ізраїлю в Ірані такі країни як Бельгія, Швеція, Литва, Канада, Румунія, Болгарія. Зокрема, у Бельгії назвали операцію США «незаконною, але виправданою».

Польща та Італія засудили дії Ірану, а саме – удари, які країна почала завдавати у відповідь по Катару, Бахрейну, Кувейту, ОАЕ, Саудівській Аравії, Йорданії та Оману. Італія, зокрема, виразила протест після удару Ірану по британській базі на Кіпрі.

Критикують дії США у Нідерландах та КНДР. Так, Північна Корея назвала операцію США та Ізраїлю в Ірані «безсоромним і незаконним актом агресії».

Для врегулювання ситуації на Близькому сході свій військовий контингент відправила Іспанія, Австралія та Греція. Зокрема, Австралія розгортає авіацію та військовий контингент в ОАЕ, а Іспанія відправила корабель до Кіпру для захисту. При цьому раніше іспанська влада критикувала дії США.

Фінляндія, у свою чергу, закликала сторони до переговорів.

Підтримали Іран росія та Китай. У КНР, зокрема, засудило вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї і закликали негайно припинити військові операції, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості. А посол росії у Великій Британії Андрій Келлін заявив, що Москва «не є нейтральною», а «підтримує Іран». Зазначимо, саме Іран постачає росії ударні дрони, які вона застосовує у війні проти України. Президент Володимир Зеленський припустив, що росія може навіть надіслати свої війська до Ірану. За його словами, Москва вже почала підтримувати іранський режим озброєнням та розвідданими. Водночас цю інформацію поки не підтверджують у Білому домі.

Туреччина та Кіпр, які постраждали від ударів Ірану, почали посилювати свою обороноздатність. Разом з ними від атак іранських дронів та ракет постраждали ще понад десяток країн, серед яких ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія. дати допомогу у захисті від іранських дронів Shahed. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна отримала 11 запитів від іноземних держав – тих, що межують з Іраном, а також від окремих європейських держав та США. Запити стосувалися, зокрема, передачі технологій перехоплення безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та тренування.