Вночі Сили оборони України атакували нафтобазу, яка є майданчиком системи АТ «Чорномортранснафта» у Тихорецькому вузлі.

Також нафтобаза “Тихорецька” пов’язана з нафтоперекачувальною станцією “Тихорецька”, яка знаходиться поруч.

Це логістична та інфраструктурна компанія в Краснодарському краї, пов’язана з системою транспортування нафти і «Транснафти», що повністю належить. Тихорецький нафтовий вузол — один із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Об’єкт являє собою велику нафтобазу та перевалочний термінал.

«Під час атаки безпілотників у Тихорецьку сталося загоряння на НПЗ. На місці працюють чергові екстрені служби. Постраждалих немає. У гасінні беруть участь 83 особи та 26 одиниць техніки», повідомила місцева влада.