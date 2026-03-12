Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб
танків – 11 766 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
артилерійських систем – 38 319 (+56) од.
РСЗВ / MLRS – 1 681 (+1) од.
засоби ППО – 1 329 (+1) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери – 31 (+0) од.
підводні човни– 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од.
спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Дані уточнюються.