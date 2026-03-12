США випустять 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни на нафту, які різко зросли через кризу поставок, спричинену американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Про це хаявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп дозволив розпочати використання нафти зі Стратегічного нафтового резерву країни вже з наступного тижня.

«На доставку цього обсягу знадобиться приблизно 120 днів, з огляду на заплановані темпи відвантаження», — зазначив Райт.

За його словами, впродовж наступного року Сполучені Штати поповнять стратегічні запаси приблизно на 200 мільйонів барелів — тобто на 20% більше, ніж буде використано.

«Це буде зроблено без жодних витрат для платників податків», — запевнив Райт.

Рішення про використання ресурсів Стратегічного нафтового резерву стало певною зміною позиції адміністрації. На початку війни чиновники вважали, що звертатися до резерву не доведеться, адже це не буде потрібно.

Раніше Дональд Трамп критикував колишнього президента США Джо Байдена за використання стратегічних запасів нафти для стримування цін після вторгнення росії в Україну, звинувачуючи його у використанні цього інструменту з політичних міркувань.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) 11 березня наказало вивільнити найбільший обсяг нафтових резервів у своїй історії — 400 мільйонів барелів, що становить третину від загальної кількості. Дії США є частиною цих зусиль.