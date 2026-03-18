У Новосибірській області РФ відбувається масове знищення домашньої худоби, що офіційно пояснюється спалахом пастерельозу та запровадженням режиму надзвичайної ситуації. Йдеться не про великі ферми, а про звичайних домашніх корів, рідше – кіз та свиней.

Знищення худоби відбувається максимально агресивно – у селище заїжджають ветеринари-вбивці, присипляють скотину і спалюють у величезних вогнищах. Уже спостерігалися спроби спротиву і недопуску ветеринарів-убивць, але ці протести придушувалися поліцейськими місіями і затриманнями найбільш активних.

ІншеТВ зібрало цікаві подробиці цієї історії, яка, ймовірно, матиме продовження.

Отже, чому жителі області не вірять офіційній версії влади?

По-перше, російська влада заявляє про поширення інфекційних хвороб, зокрема пастерельозу, що вимагає тотального вилучення та спалювання тварин у приватних домогосподарствах для запобігання епідемії. Але пастерельоз не вимагає тотального знищення, він лікується не складними антибіотиками тетрациклінової групи, а враховуючи, що йдеться про приватні господарства, масове зараження взимку, коли немає товарного випасу є сумнівним. Так само підозри викликає звинувачення у масовому розповсюдженні сказу. Але не це основне.

Спалах нібито пастерельозу, який протікає безсимптомно, відбувається у 5 районах області, більшість із яких знаходяться у 120-140 км від заводу “Вектор”, розташованого в Кольцово під Новосибірськом. Це підприємство підозрюють в тому, що там таємно розробляють біологічну зброю.

Чим офіційно займається «Вектор»?

Центр має статус об’єкта з найвищим рівнем біологічної безпеки. Його основні завдання включають:

Вивчення смертельних вірусів: «Вектор» — одне з двох місць у світі, де офіційно зберігаються штами натуральної оспи. Також там працюють із вірусами Ебола, Марбург, Зіка та SARS-CoV-2.

Розробка вакцин та тестів: Саме тут розробили вакцину «ЕпіВакКорона» та тест-системи для діагностики багатьох інфекцій.

Моніторинг нових вірусів: У 2025-2026 роках центр брав участь у проєкті «Віром Росії», виявивши понад 60 раніше невідомих вірусів у різних регіонах.

Але, як вже повідомляло ІншеТВ, слава за цим цим заводом тягнеться здавна, бо саме там за часів СРСР розроблялися бактеріологічні проекти військового спрямування. Наприклад, доктор біологічних наук Іван Русєв у наукових публікаціях писав, що відвідував такі лабораторії із закритими програмами до. Зокрема, він пише про саратівський інститут “Мікроб” і про Новосибірський інститут “Вектор”.

Також він пише про те, що в Росії навіть проводилися випробування бактеріологічної зброї – на полігоні на острові Барсакельмес в Аральському морі, зокрема на людях. Це те, що відомо про біолабораторії. Але можна припустити, що таких закритих проектів у РФ було багато.