Станом на 16 березня до України надійшло з початку 2026 року понад 2095 одиниць енергетичного обладнання у вигляді генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котельних (БМК), когенераційних установок (КГУ), котлів тощо, повідомило Міністерство енергетики України в середу, пише Iнтерфакс.

“Упродовж цього періоду зі складів хабів Міненерго відправили понад 244 вантажі гуманітарної допомоги (…) для 97 набувачів. Зокрема, до регіонів відвантажено 1282 генератори та 126 одиниць блочно-модульних котелень (БМК), когенераційних установок (КГУ) та котлів” – зазначили в Міненерго.

Допомогу надали партнери з ЄС, Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, Нідерландів, UNICEF/WASH та PFRU (Програма “Партнерство за сильну Україну”).

В Міненерго очікують на надходження ще понад 2220 генераторів, 140 трансформаторів та 189 одиниць іншого обладнання, зокрема — котлів, БМК і КГУ.

Всього енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Україні надали 38 країн.