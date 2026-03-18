PVP та фасований канабіс через майстерклади збували організатор та двоє його спільників на території регіону. Лише під час затримання поліцейські вилучили близько 2 кг психотропів та понад 370 згортків готового до вживання канабісу. Нині, на підставі зібраних доказів, слідчі завершили досудове розслідування. Подальшу долю фігурантів вирішить суд. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це пише відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Викрили злочинну діяльність групи осіб слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління Служби безпеки України та за силової підтримки спецпризначенців обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що організував механізм збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Миколаєва 27-річний місцевий мешканець. До злочинної діяльності він залучив до ще двох своїх знайомих, 28 та 30 років, розподіливши функції кожного.

Фігуранти закуповували великі партії психотропних речовин та наркотичних засобів у сусідній області, перевозили їх до орендованого приміщення у Миколаєві, де фасували. Для конспірації ділки ховали фасовані згортки у пляшки від напоїв, а потім розміщували їх по місту шляхом так званих «майстеркладів». Реалізацію здійснювали через канал у месенджері, де клієнти отримували інформацію про місце закладки після оплати.

У жовтні минулого року правоохоронці затримали організатора та одного із спільників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час перевезення ними чергової партії наркозасобів та ще одного спільника за результатами проведеного обшуку.

Тоді із салону автомобіля правоохоронці вилучили полімерний ZIP-пакет із PVP, вагою близько одного кілограма, а у ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів ще понад 370 згортків з канабісом, близько кілограма психотропів, ZIP- пакети з кристалічною та порошкоподібною речовиною, порожні ZIP – пакети, різнокольорові ізолюючі стрічки, електронні ваги мобільні телефони та автомобілі, які фігуранти використовували для злочинної діяльності.

Слідчі, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинено організованою групою. Поліцейські довели причетність членів організованої злочинної групи до п’яти таких фактів.

Нині слідчі завершили досудове розслідування відносно усіх трьох членів організованої злочинної групи та направили кримінальне провадження до Миколаївської обласної прокуратури. У свою чергу, прокурори скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.