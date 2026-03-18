Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області, розглянувши клопотання сторони обвинувачення, обрав старості села, підозрюваному у вбивстві колеги, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 299 520 грн.

Нагадаємо, як повідомляло Інше ТВ, вчора на Миколаївщині староста на робочому місці застрелив свою помічницю.

На ґрунті тривалого конфлікту 55-річний староста одного із сіл Баштанського району у приміщенні старостату позбавив життя свою підлеглу. Подія сталась вранці 17 березня у селі Плющівка. Про скоєння вбивства на спецлінію 102 повідомив сам староста.

Як інформують в поліції Миколаївської області, на місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники районного відділу поліції, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти, а також оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції.

Під час огляду приміщення правоохоронці виявили у службовому кабінеті за робочим столом тіло 51-річної жінки з вогнепальними пораненнями голови.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що між старостою та його колегою тривалий час існували неприязні відносини, пов’язані з робочими питаннями. У день трагедії між ними виник черговий конфлікт, під час якого чоловік здійснив декілька пострілів у жінку з мисливської рушниці.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – рушницю та гільзи.

Тіло загиблої направили для проведення судово-медичної експертизи.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.