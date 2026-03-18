Між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та суб’єктом господарювання укладено договір на проведення ремонтних робіт в укритті одного з лікувальних закладів міста у строк до травня 2025 року.

Водночас, підрядником необхідні роботи завершено лише у грудні 2025 року, що призвело до неможливості використання укриття пацієнтами та персоналом лікарні упродовж понад півроку.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, вказане порушення умов укладеного договору є підставою для стягнення з товариства пені та штрафу, однак органом місцевого самоврядування заходи до захисту інтересів громади не вживались.

Ураховуючи наведене, Окружна прокуратура міста Миколаєва Миколаївської області звернулась до Господарського суду Миколаївської області з позовом про стягнення з товариства штрафних санкцій в сумі майже 2 млн грн. Судовий розгляд наразі триває.

