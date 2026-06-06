Завершено попереднє розслідування Національного бюро розслідувань Фінляндії за фактом пошкодження двох комунікаційних кабелів у Фінській затоці наприкінці 2025 року.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

За підозрами, судно Fitburg спричинило обрив підводного кабелю телекомунікаційної компанії Elisa між Фінляндією та Естонією напередодні Нового року 2025 року. Місце пошкодження знаходиться в економічній зоні Естонії.

У скоєнні злочину підозрюються четверо осіб. Щодо трьох із них досі діє заборона на виїзд.

31 грудня Фінляндія затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, а також затримала одного члена екіпажу на час розслідування та наклала заборону на виїзд на кількох інших осіб.

Судно, яке перевозило вантажі, що підпадають під санкції, прямувало з Санкт-Петербурга до ізраїльського порту Хайфа.

Вантаж судна був затриманий Митною службою в адміністративному порядку в ході попереднього розслідування, але 7 січня служба оголосила, що попереднє розслідування за підозрою в порушенні санкцій розпочинатися не буде.

Материнські компанії Fitburg, Albros і Sarfo працюють у Туреччині, але мають російське походження. Державою прапора судна є острівна держава Сент-Вінсент і Гренадини в Карибському морі.

Попереднє розслідування розглядало діяння за статтями про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, спробу заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та перешкоджання зв’язку за обтяжуючих обставин.

У ході попереднього розслідування Національне бюро розслідувань Фінляндії тісно співпрацювало з Естонією.

Тепер розслідування буде передано до прокуратури Фінляндії, де буде прийнято рішення щодо конкретних висунутих звинувачень.

Як повідомляло Інше ТВ, Між Гельсінкі й Таллінном пошкоджено телекомунікаційний кабель, 31 грудня 2025 року Фінляндія затримала підозріле судно.

Також повідомлялося З 14 членів екіпажу судна Fitburg, яке підозрюється у пошкодженні телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією, трьом заборонено виїзд.

12 січня 2026 року в Фінляндії зняли арешт з судна Fitburg, підозрюваного у пошкодженні кабелю, – воно залишило країну