Голова КНР Сі Цзіньпін наступного тижня відвідає Північну Корею та проведе зустріч з її лідером Кім Чен Ином, повідомили державні ЗМІ обох країн. Візит заплановано на 8–9 червня на запрошення північнокорейського лідера.

Це буде перша поїздка Сі Цзіньпіна до Пхеньяну майже за сім років — з 2019 року, передає Delfi.

Візит відбувається через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін приймав у Пекіні президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна — лідерів двох держав, які відіграють важливу роль у зовнішній політиці Пхеньяну.

Китай залишається головним економічним і політичним партнером Північної Кореї, яка перебуває під масштабними міжнародними санкціями через свою ядерну програму та звинувачення у порушеннях прав людини.

«У міру зростання міжнародного впливу Китаю Пекін, ймовірно, прагне активніше залучати Пхеньян до своєї дипломатичної орбіти як партнера у формуванні більш багатополярного світового порядку», — заявив агентству AFP експерт з Північної Кореї з Університету Кьоннам у Південній Кореї Лім Іль Чхоль.

Китай і Північна Корея мають спільний кордон протяжністю близько 1400 кілометрів і пов’язані договором про взаємну оборону — єдиною подібною угодою Китаю з будь-якою країною світу. Документ передбачає взаємну підтримку в разі нападу на одну зі сторін. Цього року договору виповнюється 65 років.

Для Кім Чен Ина візит Сі Цзіньпіна має очевидне пропагандистське значення. Після пандемії та участі у війні в Україні на боці Росії Північній Кореї вдалося зміцнити свої позиції на міжнародній арені.

Однак, незважаючи на тісні відносини Пекіна як з Пхеньяном, так і з Москвою, Сі Цзіньпін з обережністю ставиться до союзу між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним, що стрімко зміцнюється.

Проте саме Китай залишається для Кім Чен Ина головним джерелом економічної підтримки. Пекін є найбільшим торговельним партнером Північної Кореї і фактично її основною зовнішньою опорою.

Очікується, що під час візиту Кім домагатиметься розширення торгівлі через сухопутний кордон, а також збільшення потоку китайських туристів на нещодавно побудовані північнокорейські пляжні та гірськолижні курорти.

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