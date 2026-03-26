В Угорщині опозиційна партія «Тиса», очолювана Петером Мадяром, зміцнила свої лідерські позиції, випередивши провладну «Фідес» Віктора Орбана на рекордні 23 відсоткові пункти серед тих, хто визначився з вибором.

Відповідні дані оприлюднило видання HVG з посиланням на результати останнього опитування соціологічного центру Median, передає Kyiv Post.

Рейтинг «Фідес» обвалився: «Тиса» претендує на більшість у парламенті

Порівняно з показниками минулого місяця, підтримка «Тиси» продовжує зростати: тоді розрив між головною опозиційною силою та партією прем’єра становив 20 відсоткових пунктів.

Наразі серед активного електорату, який точно має намір прийти на дільниці, за партію Петера Мадяра готові проголосувати 58% респондентів, тоді як рейтинг «Фідес» опустився до 35%.

Соціологи зазначають: якщо ці настрої збережуться до дня голосування 12 квітня, «Тиса» отримає шанс сформувати в парламенті конституційну більшість у дві третини голосів.

Згідно з опитуванням, проведеним у другій половині березня, у загальному розрізі серед усіх громадян з правом голосу симпатії розподілилися так: 46% підтримують «Тису», а 30% залишаються прихильниками партії «Фідес».

Парламентські вибори в Угорщині-2026: що відомо

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї та стануть десятими з 1990 року.

