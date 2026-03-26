Фігуранти вимагали та отримали грошові кошти за зняття військовозобов’язаних з розшуку в інформаційній системі «Оберіг». Правоохоронці затримали обох військовослужбовців одразу після отримання другого траншу неправомірної вигоди. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Викрили та припинили злочинні дії зловмисників слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР Національної поліції України та Департаменту військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що військовослужбовці одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаєва за попередньою змовою обіцяли військовозобов’язаному чоловіку за грошову винагороду у сумі 2400 доларів США зняти його з обліку військовозобов’язаних осіб, які знаходяться в інформаційній системі розшуку «Оберіг» за порушення правил мобілізаційного обліку. У такий спосіб створюючи умови для фактичного уникнення чоловіку виконання військового обов’язку та призову на військову службу під час мобілізації.

Одразу після передачі другого траншу коштів у сумі 1200 доларів США правоохоронці затримали фігурантів 34-х та 44-х років в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині правоохоронці повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: 33-річному підозрюваному – нічний домашній арешт та 44-річному – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває досудове розслідування.

