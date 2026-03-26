У Миколаєві протягом року планують збудувати сонячну електростанцію потужністю 9,9 МВт. Електроенергію з неї насамперед спрямовуватимуть для комунальних підприємств і об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії з питань ЖКГ Миколаївської міськради, пише «Інтент».

Проєкт реалізують у межах грантової угоди з Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO. Наразі місто має внести уточнення до вже погодженого договору на суму 7,2 млн гривень.

Як пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, зміни носять технічний характер і необхідні для фінального підписання угоди.

Спочатку сонячну станцію планували розмістити на трьох локаціях, зокрема в індустріальному парку “Енергія” у Корабельному районі. Однак через судові процеси від цієї ідеї довелося відмовитися.

Натомість місто виділило одну велику ділянку площею 25 гектарів у тому ж районі. За словами директора “Миколаївоблтеплоенерго” Миколи Логвінова, це дозволить реалізувати проєкт централізовано і швидше.

Електроенергію з нової станції планують передусім спрямувати на потреби міста. Йдеться про комунальні підприємства та об’єкти критичної інфраструктури – Їм електроенергію продаватимуть за собівартістю. Таким чином місто розраховує зменшити витрати на енергоресурси та підвищити енергетичну незалежність.

Наразі тривають тендерні процедури. Подати пропозиції учасники можуть до 7 квітня.

Офіційно проєкт розрахований до 2028 року, однак у міськраді планують завершити будівництво значно швидше — вже до кінця 2026 року.

Після обговорення члени профільної комісії підтримали відповідні зміни до угоди.

