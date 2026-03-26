Велика Британія дозволила своїм військовим та правоохоронцям проводити перевірку та затримання російських танкерів «тіньового флоту» у британських водах.

Про це пише Sky News.

Збройні сили та правоохоронці зможуть висаджуватися на судна російського «тіньового флоту» в рамках зусиль щодо посилення тиску на Володимира Путіна, оскільки війна в Україні вступає у п’ятий рік.

Королівський флот підтримував союзників у відстеженні кораблів «тіньового флоту» в європейських та середземноморських водах протягом останніх тижнів.

Кір Стармер сказав: «Путін потирає руки через війну на Близькому Сході, бо вважає, що вищі ціни на нафту дозволять йому набити кишені.

Ось чому ми ще наполегливіше переслідуємо його тіньовий флот, не лише захищаючи Британію, але й позбавляючи військову машину Путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні».

«Він та його поплічники не повинні сумніватися, ми завжди будемо захищати наш суверенітет і стояти з Україною стільки, скільки потрібно», – додав він.

Це відбувається під час візиту прем’єр-міністра до Фінляндії, і завтра він заявить на саміті Об’єднаних експедиційних сил у Гельсінкі, що підтримка України з боку Великої Британії залишається «незмінною».

Фінляндія, Швеція та Естонія нещодавно провели операції проти підозрюваних незаконних суден тіньового флоту в Балтійському морі.

Велика Британія вже надала допомогу американським військовим, які висадилися на санкційований нафтовий танкер Bella 1 в Атлантиці в січні.