Вночі 26 березня російська армія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.

На півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.

На щастя, під час цих атак ніхто не постраждав.

Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.