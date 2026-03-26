Іран встановлює пастки та переміщує додатковий військовий персонал і засоби протиповітряної оборони на острів Харг останніми тижнями, готуючись до можливої ​​операції США з метою взяття острова під контроль, повідомляють численні джерела, знайомі зі звітами американської розвідки з цього питання.

Адміністрація Трампа розглядає можливість використання американських військ для захоплення крихітного острова на північному сході Перської затоки — економічного рятівного кола для Ірану, яке обробляє приблизно 90% експорту сирої нафти країни — як важіль тиску на іранців, щоб змусити їх знову відкрити Ормузьку протоку, повідомляє CNN.

Але американські чиновники та військові експерти кажуть, що така наземна операція буде пов’язана зі значними ризиками, включаючи велику кількість жертв серед США. Острів має багаторівневу оборону, і іранці в останні тижні перемістили туди додаткові переносні керовані ракетні системи класу “земля-повітря”, відомі як ПЗРК, повідомили джерела.

Іран також встановлює пастки, включаючи протипіхотні та протиброньовані міни, навколо острова, зокрема на береговій лінії, де американські війська могли б здійснити морську висадку, якщо президент Дональд Трамп продовжить наземну операцію.

Деякі союзники президента ставлять серйозні питання щодо необхідності спробувати таку операцію, оскільки успішне захоплення острова саме по собі не вирішить проблеми, пов’язані з Ормузькою протокою та задушливою хваткою Ірану на світовому енергетичному ринку, додало джерело.

Центральне командування США відмовилося коментувати дії Ірану щодо Харга.

Американські військові вже завдали ударів по Харгу 13 березня, причому Центральне командування заявило, що було уражено 90 цілей, включаючи «сховища військово-морських мін, бункери для зберігання ракет та численні інші військові об’єкти». Трамп оголосив про атаку, заявивши, що американські війська уникали ударів по нафтовій інфраструктурі на острові «з міркувань пристойності».

Ізраїльське джерело заявило, що існує занепокоєння, що взяття під контроль Харга призведе до атак іранських безпілотників та переносних ракетних комплексів, що призведе до загибелі американських військових. «Є надія, що вони не ризикнуть і натомість обстріляють нафтові родовища, але немає можливості дізнатися», – сказало це джерело.

«Я б дуже хвилювався з цього приводу», – сказав адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО, який зараз працює військовим аналітиком CNN. «Іранці розумні та безжальні. Вони зроблять усе можливе, щоб завдати максимальних втрат американським силам як на кораблях у морі, так і особливо після того, як наземні війська опинилися десь на їхній суверенній території».

Спікер парламенту Ірану в середу застеріг «ворогів» країни від спроб окупувати будь-які іранські острови.

«Згідно з деякими даними, вороги Ірану за підтримки однієї з країн регіону готуються окупувати один з іранських островів», – написав Мохаммад Багер Галібаф на X. «Усі переміщення противника перебувають під повним наглядом наших збройних сил. Якщо вони вийдуть за межі дозволеного, вся життєво важлива інфраструктура цієї країни регіону без обмежень стане об’єктом невпинних атак».

Раніше в середу Галібаф заявив: «Ми уважно стежимо за всіма переміщеннями США в регіоні, особливо за розгортанням військ».

Острів Харг приблизно втричі менший за розмір Мангеттена, а це означає, що США повинні будуть розгорнути потужні десантні сили для захоплення острова, якщо вони продовжать таку операцію, повідомила CNN людина, знайома з військовим плануванням США. Він розташований у самому північному кінці Перської затоки, подалі від Ормузької протоки, але критично близько до іранських нафтових об’єктів.

Два експедиційні підрозділи морської піхоти, які спеціалізуються на швидкому реагуванні на висадки десантних кораблів, рейдах та штурмових місіях з десантних кораблів ВМС, нещодавно були розгорнуті на Близькому Сході. Ці підрозділи включають кілька тисяч морських піхотинців, а також десантні військові кораблі, авіаційні засоби та десантні судна. За словами джерел, вони, найімовірніше, будуть залучені до операції зі захоплення Харга. Приблизно 1000 американських солдатів з 82-ї повітряно-десантної дивізії армії також очікується розгорнути в регіоні найближчими днями.

Інша людина, знайома з військовим плануванням США, повідомила, що Центральне командування майже постійно та безперервно спостережує за островом згори, тому військові змогли побачити як фізичні, так і екологічні зміни в районах, які, схоже, були встановлені пастками.

За словами Ставрідіса, удари американських військових по острову погіршили деякі його повітряні та морські засоби оборони, включаючи ракети класу “земля-повітря” HAWK та зенітні гармати Oerlikon.

Але американські сили все ще будуть вразливими до атак іранських балістичних ракет та безпілотників, враховуючи близькість острова до іранського узбережжя, і чиновники Трампа все ще намагаються вирішити, чи варта ризику наземна місія, повідомляє джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями адміністрації з цього питання.

США зберігають плани швидко знищити конфіденційну інформацію.