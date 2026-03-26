8 пожеж виникло минулої доби на теренах нашої області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Новоолександрівка Інгульської ТГ Баштанського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда із соломою на площі 15 кв. м. Пожежу ліквідовано вогнеборцями та не допущено розповсюдження вогню на житловий будинок.

Різні за масштабом пожежі очерету, сухої трави та сміття ліквідовано підрозділами ДСНС у Березнегуватській, Інгульській ТГ Баштанського району, Веснянській, Очаківській ТГ Миколаївського району, містах Нова Одеса, Вознесенськ, Миколаїв. Загальна площа склала понад 2 га. В одному з випадків причиною займання послугувало необережне поводження з вогнем невстановленої особи, у всіх інших епізодах причини встановлюються.

Від ДСНС залучались 32 співробітники, 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

