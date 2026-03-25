Протягом 24 березня на території Миколаївщини вогнеборцями ліквідовано 15 пожеж:

господарча споруда з речами домашнього вжитку горіла на території приватного домоволодіння у Миколаєві на площі 20 кв. м. Тут від вогню вдалось вберегти літню кухню розташовану поруч. Вдруге споруду господарчого призначення з сіном, з аналогічною площею займання, гасили у с. Криве Озеро Первомайського району. Знищено 1 т сіна;

автомобіль Toyota RAV4 зайнявся на польовій дорозі поблизу с. Новосілка Веселинівської ТГ Вознесенського району. Рятувальники ліквідували її на площі 7 кв. м.

І знову на відкритих територіях області доба видалась занадто «вогняною». Суха трава, очерет, сміття палали тринадцять разів. Полум’я охопило території Костянтинівської, Чорноморської, Ольшанської, Галицинівської, Березанської ТГ Миколаївського району, Березнегуватської, Горохівської ТГ Баштанського району, Врадіївської, Кривоозерської ТГ Первомайського району, міст Нова Одеса та Миколаєва на загальній площі понад 13 га. І це поки що найбільший показник вигорілої площі з початку цього року!

Від ДСНС працювали 65 співробітників, 17 одиниць техніки, відділення місцевої пожежної охорони «Олександрівка», «Поділля», «Галицинове».

Причини встановлюються.