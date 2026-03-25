Федеральна комісія США з питань зв’язку ухвалила рішення заборонити сертифікацію всіх нових моделей роутерів, вироблених за межами США. Обмеження мотивують міркуваннями національної безпеки та захисту внутрішньої інфраструктури, пише Кореспондент.

Йдеться саме про нові пристрої: роутери, які вже отримали сертифікацію, залишаються легальними для продажу, а користувачам не доведеться відмовлятися від уже придбаного обладнання, але нові моделі не зможуть вийти на ринок без спеціального дозволу.

Регулятор наголошує, що домінування іноземних виробників на ринку мережевого обладнання створює ризики для ланцюгів постачання та може становити серйозну кіберзагрозу. Саме це стало підставою для внесення нових обмежень.

Втім, компаніям залишили можливість отримати умовний дозвіл. Для цього виробники повинні звернутися до Міністерства оборони та Міністерства внутрішньої безпеки, надавши детальну інформацію про структуру компанії, постачальників і плани локалізації виробництва у США. Такий дозвіл може діяти до 18 місяців.