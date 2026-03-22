В Ужгороді оголосили нагороду у сумі 10 тисяч доларів США за інформацію про можливе місце перебування колишнього працівника Ужгородського ТЦК Віталія Леймана. Паралельно чоловіка у розшук оголосила й Національна поліція України. Громадськість, вимагаючи справедливого покарання, зацікавилась цією особою після сигналів про застосування ним жорстоких методів до жителів Закарпаття під час виконання службових обов’язків.

Про це пише Groza-news.

За офіційною інформацією правоохоронців, старший солдат Віталій Ігорович Лейман, родом із Запоріжжя 1989 року народження 27 лютого 2026 року самовільно залишив місце служби з району розташування військової частини А5006 без зброї. Наразі він перебуває у розшуку, тривають відповідні заходи…

Але паралельно з офіційною частиною почала з’являтися інша історія. Значно жорсткіша. Віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило публічно заявив, що саме ця особа тривалий час працювала в Ужгородському ТЦК, приховуючи обличчя, і брала участь у силових затриманнях місцевих мешканців.

У своїй заяві він прямо говорить про викрадення людей, побиття та застосування сили до закарпатців.

І найрезонансніше — Данило оголосив чималу винагороду за інформацію про цього екс-ТЦКашника. Зокрема — 10 тисяч доларів за будь-яку інформацію про місцезнаходження Леймана. Ще по 2 тисячі доларів чоловік готовий виплатити за дані про осіб, які можуть допомагати йому переховуватися.

«Ця особа тривалий час ховаючи обличчя за балаклавою працювала вУжгородському РТЦК, порушуючи права наших земляків – викрадала, наносила тілесні ушкодження та тортури нашим краянам відчуваючи безкарність. На теперішній час оголошений у розшук силовими структурами. Ми просто зобовʼязані єднатися і захищатися від таких приїжджих гастролерів-покидьків, які, порушуючи людські закони, знущаються з наших земляків. Кожен з них повинен відчути те, на що заслуговує, і понести жорстоке покарання!», — повідомив спортсмен.

Це повідомлення про винагороду стало вірусним і набрало більше півмільйона переглядів у соцмережах. А також — дало перші результати, згідно з якими Данило вже отримав інформацію про співмешканку Леймана, яка могла його переховувати.

Паралельно з цим у публічному просторі з’явилася ще одна версія подій, яку для редакції «Громади Закарпаття» озвучив ветеран АТО та діючий військовослужбовець Іван Белецький. Він описує Леймана не як окрему фігуру, а як частину групи, сформованої всередині ТЦК. Йдеться про так звану групу “Паджеро”. Так у середовищі військових і місцевих жителів Ужгорода почали називати зграю молодих спортсменів із Запоріжжя, які діяли в Ужгороді.

Цю інформацію підтвердили і наші співрозмовники. За словами очевидців, вони пересувалися містом у балаклавах на чорному позашляховику Mitsubishi Pajero і брали участь у силових затриманнях чоловіків. Саме від назви цього авто і пішла неформальна назва групи.

Лейман був одним із ключових учасників цієї команди. Людей до неї підбирали за простим принципом — повна лояльність і готовність виконувати будь-які накази.

Людей, які мали неприємність спілкуватися з цими особами, обурює, що їх діяльність тривалий час залишалася безкарною, а кожен скандал не мав жодних наслідків. Навпаки, після резонансів вони продовжували працювати ще жорсткіше. Ідеться також і про можливі неформальні зв’язки, які виходили далеко за межі ТЦК.

Нам також вдалося поспілкуватися з ужгородцями, котрі бачили представників групи «Паджеро» та мали з ними особисто справу. З міркувань безпеки ми не називаємо їхні імена.

За словами цих очевидців, представники групи діяли без упізнавального однострою та без службового авто. Їздили на чорному джипі, були одягнуті в чорний одяг, усі мали маски, поводилися зухвало, заїжджали на бордюри та тротуари, перекриваючи рух пішоходам і діяли виключно силовими методами, називаючи свої дії звичайним «оповіщенням».

Ще одну деталь додає журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, оприлюдненою на однойменному телеграм-каналі, вже перебуваючи у статусі СЗЧ, Лейман міг повернутися до Ужгорода і фактично продовжити діяльність, пов’язану з так званою “бусифікацією”. Йдеться про те, що він нібито працював під прикриттям керівництва Ужгородського ТЦК, а саме тимчасово виконуючого обов’язки начальника.

За цими ж даними, керівництво могло знати про його статус і не реагувати на це. Більше того, Лейману нібито дозволяли брати участь у “доставці” людей, а також, за інформацією джерел, вирішувати питання по цих людях.

Фактично йдеться про ситуацію, коли людина, яка офіційно перебуває у розшуку, могла продовжувати працювати у тій самій системі.

Після зміни керівництва ситуація змінилася. За наявною інформацією, Леймана перевели у військову частину. Згодом він самовільно залишив місце служби і зник.

Всі озвучені додаткові обставини наразі потребують перевірки правоохоронними органами. Оскільки йдеться не лише про факт дезертирства, а й про серйозні звинувачення у порушенні прав громадян, які, у разі підтвердження, можуть кваліфікуватися за низкою статей Кримінального кодексу України.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві суд арештував чоловіка, який під час перевірки документів підрізав поліцейського та військового ТЦК