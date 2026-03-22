Поки більшість підлітків лише обирають майбутню професію, у Бельгії 15-річний підліток уже захистив докторську з квантової фізики і не збирається на цьому зупинятися.

Історія Лорана Сімонса з прибережного Остенде від початку розвивалася незвично. Шкільну програму він освоїв настільки швидко, що закінчив школу вже у 8 років, а до 9 років отримав ступінь бакалавра.

Лікарська дисертація Лорана присвячена квантовим властивостям матеріалів і тому, як ці ефекти можна використовувати в електроніці майбутнього. Йдеться про фундаментальні механізми, на яких можуть будуватися нові технології — від швидших обчислень до інших способів передачі інформації.

Але молодий бельгієць вирішив не присвячувати все своє життя фізиці. Наразі він готується до захисту нової докторської дисертації — цього разу в галузі медицини. Для цієї наукової роботи Лоран вивчає, як фізичні моделі та методи можна застосовувати для аналізу складних процесів в організмі – від поведінки клітин до поширення сигналів у тканинах. Такий підхід дозволяє точніше описувати, як розвиваються захворювання, і може стати основою для своєчасної діагностики та ефективного лікування.

При цьому в житті молодого генія залишається місце і для традиційних підліткових речей. Він грає у відеоігри, проводить час із друзями і, за його словами, намагається дотримуватися балансу між наукою та життям.

Як повідомляло Інше ТВ, Вундеркінд, який став найбільш розшукуваним злочинцем: у в’язниці США в 2023 році помер Тед «Унабомбер» Качинський