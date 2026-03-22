72-річний Дітер Болен планував виступ 20 листопада у Клайпеді на арені «Švyturys» та 21 листопада на арені «Žalgiris» у Каунасі. Проте обидва концерти скасували одразу після того, як їх анонсували на початку минулого тижня.

Про це інформує ZN.ua з посиланням на LRT.

“Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами та домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені”, – розповів Мантас Ведріцкас, керівник організації заходів на арені «Žalgiris».

Причину скасування концертів напряму не вказують, проте , як припускає видання, вона може бути пов’язана з нещодавніми висловлюваннями артиста, де він критикував послабення відносин Німеччини та РФ, називаючи їх” командою мрії”, та закликав знову купувати енергоносії у країни-агресорки.

