У Флориді завершився черговий етап переговорів з американською стороною в межах процесу, спрямованого на досягнення стійкого миру.

Про їх результати повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров, передає Інше ТВ.

Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян.

Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань.

За підсумками зустрічей сьогодні доповіли Президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи. Детальну доповідь представимо після повернення в Україну», – зазначив Рустем Умєров.

Як повідомляло Інше ТВ, «Є сигнали, що можливе й продовження обмінів» – звернення Зеленського (ВІДЕО)