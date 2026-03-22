Головне зі звернення Президента Володимира Зеленського наприкінці 1488-го дня повномасштабної війни.

«Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи – другий день зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів. Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час – передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, і я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України. Важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну. І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру – для надійного миру. Очікую, що після повернення нашої переговорної групи в Україну ми детально обговоримо всі аспекти зустрічей, які поки що – телефоном – безпечно не можна обговорити. Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде.

Загалом же ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити війну.

Була також сьогодні вже доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Детально – по всіх частинах фронту. На деяких ділянках росіяни цими днями відчутно активізувались, користуючись погодою, і було більше штурмів. Але це означає і більше російських втрат. За один цей тиждень уже понад 8 тисяч убитих і важкопоранених окупантів. Були в них і механізовані штурми. Наші дрони працюють добре, і позиції нашої армії сильні. Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, кожній бригаді за результати для України.

І окремо хочу відзначити всіх наших захисників неба – це щоденний, постійний наш пріоритет. Особливо за цей тиждень заслуговують на нашу вдячність воїни 96-ї зенітної ракетної Київської бригади, всі наші підрозділи радіоелектронної боротьби, екіпажі вертольотів армійської авіації та, звісно, наші пілоти F-16 і «міражів» і кожен розрахунок дронів-перехоплювачів, а особливо –розрахунки 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку та 302-ї зенітної ракетної Харківської бригади. Дякую, воїни! Дякую, що український досвід захисту неба – один із найбільш сильних у світі та є, зокрема, тим, що обов’язково триматиме Україну й після цієї війни серед головних контрибуторів безпеки – серед тих, хто буде потрібен світу, щоб безпека була. Тільки з Україною можлива реальна стабільність тут, у Європі, реальний захист. І, як бачимо, також в інших частинах світу, які очевидно потребують нашого досвіду й нашої підтримки в захисті життя. Вже ми працюємо з країнами Затоки й фактично кожен день на рівні команд контактуємо із цими країнами, щоб наш досвід і наша підтримка переросли в довготермінову співпрацю та повагу до України, до наших воїнів. Уже є конкретні результати наших підрозділів у захисті – даємо нашу експертизу та нашу реальну підтримку. І варто, щоб інші держави світу зараз також зробили свій внесок у стабілізацію. І знаємо від розвідки, як це зараз дратує Росію, що українці світу потрібні й що українці можуть допомагати стабілізації. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Дякую кожному, хто додає координації та спільних результатів. Саме це найбільш неприйнятно для таких, як Росія, – коли країни світу не наодинці й коли народи не залишають наодинці з окупантом. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!»

