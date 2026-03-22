Фінляндія отримає від Європейського Союзу 17 мільйонів євро на посилення контролю за східним кордоном та Фінською затокою.

Прикордонна служба придбає на ці кошти дрони та безекіпажні надводні судна, які стійкі до перешкод GPS, інформує Служба новин Yle.

Закупівля значно покращить спроможність прикордонної служби контролювати кордони Фінляндії, йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

ЄС виділив загалом 150 мільйонів євро на фінансування безпеки кордонів та візової політики. Крім Фінляндії, фінансування отримали Іспанія, Греція, Кіпр, Литва, Польща та Румунія.

