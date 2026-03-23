Через війну в Ірані уряд Швейцарії більше не видає нових дозволів на експорт озброєнь до Сполучених Штатів.

Дія вже виданих ліцензій на експорт озброєнь, а також постачання у США товарів подвійного призначення, окремих видів спеціальної військової продукції та іншої продукції, що підпадає під санкційний режим щодо Ірану, регулярно оцінюватимуться спеціальною групою експертів.

Це рішення Федеральна рада Швейцарії прийняла на засіданні у п’ятницю, 20 березня, пише SWI. Уряд при цьому послався на нейтралітет Швейцарії і положення федерального закону «Про військові матеріали». “Експорт військових матеріалів до країн, що беруть участь у міжнародному збройному конфлікті з Іраном, не може бути дозволеним весь час цього конфлікту”, – йдеться у заяві уряду.

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер заявив, що Федеральна рада не боїться негативної реакції з боку Дональда Трампа. За його словами, це рішення Швейцарії не має стати для інших країн несподіванкою: Берн і раніше виходив зі свого нейтрального статусу та пов’язаних із ним зобов’язань. Про це він сказав у Берні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів. Він додав, що США обізнані щодо основних засад швейцарської зовнішньої політики.

Перші відгуки цього рішення уряду були різними. Галузева асоціація Swissmem назвала його “передчасною заявою”. Ліва Соціал-демократична партія Швейцарії (SP) визнала, що цей крок недостатній, тоді як права Швейцарська народна партія (SVP) вважає, що уряд «просто не мав іншого вибору».

Насправді це рішення стосується насамперед США. Щодо Ізраїлю, то, як заявив уряд, дозволи на експорт військових матеріалів до Ізраїлю вже кілька років не видаються. Те саме стосується і Ірану. У заяві Кабміну також сказано, що з початку американських та ізраїльських авіаударів по Ірану 28 лютого 2026 нових ліцензій на експорт військових матеріалів до США Швейцарія не видавала.

Вже видані ліцензії можуть використовуватися. За оцінкою уряду, вони не мають відношення до війни з Іраном. Проте міжвідомча група експертів за участю представників міністерств економіки, закордонних справ та оборони «регулярно оцінюватиме ситуацію з експортом відповідних товарів до США та перевірятиме, чи потрібне якесь втручання з погляду правових засад нейтралітету».

Ця група також перевірить експорт товарів подвійного призначення, тобто придатних як для цивільних, так і для військових цілей, а також окремих видів спеціальної військової продукції, наприклад, навчальних літаків або військових симуляторів. Крім того, планується оцінювати експорт товарів, які не належать до цієї категорії, але підпадають під санкційний режим щодо Ірану. “Щодо Ізраїлю такий обмежувальний підхід вже діє”, – заявив уряд.

Як зазначила фахівець з міжнародного права Евелін Шмід з Лозанського університету, з юридичного погляду Швейцарія могла б зупинити і поставки, що вже йдуть. «Швейцарське законодавство якраз і передбачає положення, відповідно до якого в таких випадках влада може повернутися до вже виданих дозволів: призупинити їхню дію або зовсім ці ліцензії відкликати», — сказала вона в четвер, 19 березня, в ефірі швейцарського громадського телебачення SRF.

Як повідомляло Інше ТВ, Швейцарія закрила небо для американських літаків, залучених у війну в Ірані