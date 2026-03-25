Європейська комісія заблокувала схвалення кредитного плану Угорщини за програмою SAFE у відповідь на блокування Будапештом виділення 90 млрд євро для України.

Про це пише польське видання RMF24, передає ua.news.

Станом на 25 березня 2026 року Угорщина залишається єдиною з 19 країн-учасниць ініціативи, чий оборонний план не був затверджений Брюсселем. За даними дипломатичних джерел, неофіційною причиною затримки є порушення урядом Віктора Орбана принципу лояльної співпраці всередині блоку на тлі агресії рф.

Будапешт висловлює високу зацікавленість у залученні коштів на переозброєння, причому запитувана сума на мільярд євро перевищує пропозицію Єврокомісії. Офіційно у Брюсселі заявляють, що угорський план все ще перебуває на стадії оцінки фахівцями. Водночас для Франції та Чехії аналогічні плани вже схвалені, що дозволяє цим країнам розпочати процедуру підписання кредитних угод для зміцнення національної оборони.

