Неймовірний випадок стався в індійському місті Пілібхіт, де 50-річна Вініта Шукла прийшла до тями після того, як лікарі фактично поставили на ній хрест. Родина жінки вже готувалася до поховання, але втрутився випадок, який медики називають справжнім дивом.

Про це пише Експерт з посиланням на Oddity Central.

Вініта знепритомніла під час хатніх справ. У лікарні міста Барейлі медики констатували критичний стан: 3 бали за шкалою коми Глазго (мінімально можливий показник) та відсутність рефлексів стовбура мозку. Лікарі повідомили рідним, що мозок помер, і шансів на одужання немає.

Зневірена родина вирішила забрати жінку додому на автомобілі швидкої допомоги, щоб провести останні години разом та розпочати підготовку до траурної церемонії.

Дорогою швидка на великій швидкості влетіла у глибоку вибоїну поблизу Хафізганджа. Сильний поштовх буквально підкинув пацієнтку на ношах. Чоловік Вініти, який сидів поруч, помітив неймовірне: після удару дихання дружини раптово вирівнялося, а згодом вона почала подавати ознаки життя.

Жінку негайно повернули до шпиталю. Стан Вініти почав стрімко покращуватися: вона не лише прийшла до тями, а й змогла впізнати рідних та почала спілкуватися. Лікарі, які раніше діагностували смерть мозку, були шоковані такою динамікою.

Деякі фахівці припускають, що різкий механічний струс міг спрацювати як своєрідний «перезапуск» для нервової системи або стимулювати серцеву діяльність, що покращило кровообіг мозку. Проте цей випадок є унікальним винятком із правил.

Попри щасливий фінал для родини Шукла, загальна статистика індійських доріг залишається трагічною: за останні чотири роки через вибоїни в країні загинуло понад 9 000 людей. Цього разу дорожня недбалість спрацювала навпаки, подарувавши людині другий шанс на життя.

