Перша леді США Меланія Трамп бере участь у глобальному саміті в Державному департаменті США представників 45 країн, світових лідерів та технологічні компанії.

Як повідомляється, захід присвячений розвитку технологій і розширенню можливостей для майбутніх поколінь, зокрема у сферах освіти та доступу до цифрових інструментів. Меланія Трамп назвала цей саміт «історичним моментом» у формуванні нових можливостей для молоді у всьому світі.

Меланія Трамп привела на захід у Білому домі несподіваного гостя – ходячого, промовистого людиноподібного робота «Figure 3».

«Дякую, перша леді Меланія Трамп, за запрошення до Білого дому», — сказав сіро-чорний робот, жестикулюючи руками у своєму короткому вступному слові. Потім він пішов тим самим шляхом, яким прийшов, передає Big Kyiv.

Гості Східної зали Білого дому, серед яких перша леді Франції Бріжит Макрон, зустріли захід оплесками.

55-річна Меланія, чия основна увага як першої леді зосереджена на штучному інтелекті та цифровому просторі сказала:

“Справедливо заявити, що ви – мій перший гість у Білому домі, людиноподібний персонаж американського виробництва”.

Колишня модель, мати молодшого сина президента, 20-річного Баррона, продовжила розповідати про те, як штучний інтелект, заснований на людиноподібних моделях, незабаром використовуватиметься для навчання дітей.

«Уявіть собі людиноподібного педагога під назвою Платон. Доступ до класичних досліджень тепер миттєвий. Як і слід було очікувати, наші діти розвинуть глибоке критичне мислення та навички самостійного міркування», – сказала вона.

В останні місяці Меланія Трамп все частіше з’являється на публіці після того, як на початку другого терміну свого чоловіка вона трималася в Білому домі осторонь. Вона провела низку заходів, присвячених штучному інтелекту та захисту дітей в інтернеті.

Але вона також взялася за кілька прибуткових проектів, включаючи документальний фільм під назвою «Меланія», знятий у рамках багатомільйонної угоди з Amazon, та аудіокнигу своєї автобіографії, озвучену штучним інтелектом.