Росіяни випробовують ракету-дрон “Герань-5”, яка летить 500-600 км/год. Вони поспішають, бо хочуть знецінити перед усім світом неефективність українських дронів-перехоплювачів.

Про це Бабелю розповів радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає Уніан.

Коли українці почали розвивати зенітні дрони, росіяни зрозуміли, що рано чи пізно вони не зможуть літати, оскільки ми збиватимемо їх, переконаний Флеш.

“Ми вже збиваємо їх на 30% зенітними дронами, а будемо збивати на 99 чи на 100. Тобто їм потрібно буде придумати контрзахід. Що вони можуть зробити? Вони можуть зробити систему ухилення… Відповідно, ми маємо думати, як вони це реалізують”, – сказав експерт.

Крім того, росіяни намагатимуться працювати якоюсь тактикою проти нас. Так, вони вже роблять це, вибудовуючи “коридори” на mesh-модемах. Вивчають, де можна пролетіти, літати на різних висотах.

“Герань-5”

Також, підкреслив Бескрестнов, ворог спробує “взяти нас швидкістю”. “Наші перехоплювачі не зможуть літати зі швидкістю більше, умовно, за 300 кілометрів на годину. Реактивний “Шахед” зараз летить 280-320 – проти нього ще є якісь ідеї, як працювати. Але росіяни вже випробовують “Герань-5″. Це ракета-дрон, летить 500-600 кілометрів за годину”, – підкреслив експерт.

Так, додав він, росіяни спробують наростити швидкість реактивних “Шахедів”, наприклад, до 400 кілометрів і використовувати ще більше реактивних ракет-дронів.

“Для того, щоб усі наші перехоплювачі, які ми збудували і якими забезпечили всю країну, не були ефективними. Я бачу, що так і буде. І всі спроби зараз щодо реактивних дронів спрямовані якраз на цю тематику”, – сказав Флеш.

Відповідно, наголосив він, ми вже зараз повинні наперед думати, як будемо працювати зі швидкісними реактивними дронами.

“А це вже реактивні перехоплювачі. Там вже абсолютно інші технології”.