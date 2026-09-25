31-річний українець, якого затримали за напад із ножем у польському монастирі, наразі перебуває в психіатричній лікарні. У день убивства він в’їхав до Польщі з Німеччини, а також намагався перетнути кордон з Україною.

Про це посол України в Польщі Василь Боднар повідомив у коментарі Slawa TV.

Напад громадянина України на монастир у Ярославі не мав національного підґрунтя, сказав Боднар. За його словами, згаданий громадянин України проживає в Німеччині, й напередодні він намагався перетнути польсько-український кордон.

«Наразі все вказує на те, що йому відмовили в перетині через відсутність страхового поліса», — сказав Боднар. За даними видання Radio Eska, йдеться про відсутність автомобільної страхівки. Окрім цього, Боднар сказав, що чоловік міг мати розлади психічного характеру й зараз перебуває в психіатричній лікарні.

Видання RMF24 передало, що нападника звати Ігор М. Окрім цього, журналісти з посиланням на прокуратуру вказали, що громадянин України вночі в’їхав до Польщі з території Німеччини й рухався до прикордонного пункту пропуску в Корчові (прилеглому до українського пункту пропуску в Краківці). Вони також зазначили, що кордон чоловік не перетнув.

Журналісти видання Wirtualna Polska з посиланням на два незалежні джерела стверджують, що мотивом нападу могла бути помста місцевим священникам. З їхніх розповідей випливає, що 31-річний чоловік сьогодні вранці постукав у ворота монастиря й попросив матеріальну допомогу. Утім, священники, які займаються там благодійною діяльністю, відмовили йому й відправили додому. Свідки стверджують, що він був п’яний — на що вказував сильний запах алкоголю. На користь версії про його нетверезий стан, як передають журналісти, свідчить те, що він говорив нерозбірливо і був одягнений в дуже легкий одяг, тоді як сьогодні вранці в місті температура була лише дещо вище нуля. Зазначається, що в таких випадках відмова в контактах вважається нормальною, і не лише в релігійних об’єктах. Один з бесідників Wirtualna Polska сказав, що «той українець ошаленів, коли не одержав допомоги; він мав погрожувати священникам, потім пішов, а згодом справді повернувся з мачете». Однак згодом прокурори заявили, що знаряддям злочину був ніж, який чоловік узяв на кухні монастиря.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі українець вбив у монастирі священика, ще 4 людей поранив

У посольстві України в Польщі також рішуче засудили жорстокий напад та назвали неприпустимими будь-які прояви насильства.

Президент Зеленський відреагував на вбивство українцем священика у Польщі