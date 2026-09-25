Сьогодні українські дрони атакували АТ «НВП „Завод Іскра“» в Ульяновську. Це стратегічне російське науково-виробниче підприємство, яке спеціалізується на випуску електронної компонентної бази для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв’язку.

Головне про підприємство:

ВПК та ППО: Завод входить до складу державного концерну «Алмаз-Антей». Він відіграє ключову роль у програмах імпортозаміщення для військово-промислового комплексу РФ та авіакосмічної галузі.

Продукція: Підприємство виробляє напівпровідникові прилади, СВЧ-мікромодулі, гібридні мікрозбірки та LTCC-кераміку. Зокрема, завод постачає специфічні транзисторні пари для виготовлення телевізійних передавачів, які використовуються в апаратурі керованих ракет (наприклад, Х-59М2/М2А).