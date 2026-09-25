Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.26 склали:
особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб
танків – 12 369 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.
артилерійських систем – 50 275 (+35) од.
РСЗВ – 2 157 (+3) од.
засоби ППО – 1 669 (+0) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.
крилаті ракети – 5 118 (+7) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 153 152 (+370) од.
спеціальна техніка – 4 741 (+1) од.
Дані уточнюються.