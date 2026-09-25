Сьогодні вночі у Пермі був атакований «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», який є одним із найбільших і високотехнологічних нафтопереробних заводів у РФ.

Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат, випускаючи широку лінійку палива (бензин, дизель, авіагас), а також мастила та продукти нафтохімії.Контекст у новинах: Через свою стратегічну важливість для російської економіки та забезпечення військових потреб, ПНОС регулярно стає ціллю для далекобійних ударів українських безпілотників, зокрема серій атак у травні, серпні та вересні 2026 року.