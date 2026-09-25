Енді Бернем висловив свою позицію під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це Bloomberg повідомили джерела, обізнані з розмовою, передає Тhe Рublic.

За словами співрозмовників видання, британський прем’єр сказав Зеленському, що Велика Британія не скасовуватиме санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Він також закликав союзників України зберігати обмеження, щоб продовжувати тиснути на Росію з метою припинення війни.

Офіс Бернема відмовився від коментарів. Водночас в офіційному повідомленні Даунінг стріт про зустріч із Зеленським не згадувалося рішення ЄС щодо Усманова та Фрідмана. У ньому зазначалося, що сторони обговорили необхідність продовжувати посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Рішення Євросоюзу щодо російських санкцій було ухвалене 22 вересня. Обмеження щодо майже 3 тисяч бізнесменів, політиків та компаній продовжили ще на три роки, однак із санкційного списку виключили Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

За даними Bloomberg, Франція виступала за скасування санкцій проти Усманова, а Люксембург наполягав на виключенні зі списку Фрідмана.

Обидва російські бізнесмени мали інтереси у Великій Британії. Усманов здобув міжнародну відомість завдяки інвестиціям у лондонський футбольний клуб «Арсенал», частку в якому продав у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році, однак залишив країну після запровадження проти нього санкцій.

Bloomberg зазначає, що позиція Великої Британії щодо Усманова та Фрідмана стала рідкісним випадком розбіжностей між Лондоном і ЄС у питанні санкцій проти Росії. Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році санкційна політика сторін здебільшого була узгодженою.

Раніше Рада ЄС продовжила до 22 вересня 2029 року дію індивідуальних санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас зі списку виключили Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Як повідомляло Інше ТВ, Стало відомо, як в ЄС викручували руки Естонії та Латвії, щоб зняти санкції з Усманова та Фрідмана