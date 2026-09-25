З 20 по 26 вересня у Вінниці проходить чемпіонат України з шашок-64 серед чоловіків і жінок.

Вже відбулися змагання з класичної гри, у яких перші місця серед чоловіків і жінок посіли миколаївські шашкісти – вихованці МО ДЮСШ «ОШШК» ім. М.В. Шелеста Матвєй Колєсніков та Вероніка Поросолова.

Про це повідомив керівник МО ДЮСШ «ОШШК» ім. М.В. Шелеста Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.

Матвєй Колєсніков став кращим серед 14 шашкістів з 9 регіонів, набравши 11 очок, а Вероніка Поросолова – серед 8 шашкісток з 5 областей, набравши 12 очок.

У межах чемпіонату України з шашок-64 ще відбудуться турніри з швидким (25.09) та блискавичним (26.09) контролями часу.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні цього року миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став дворазовим чемпіоном Європи з шашок-100 (ФОТО)