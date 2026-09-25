Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький провів зустріч із Міністром у справах регіонів та сільського господарства Естонської Республіки Хендріком Йоганнесом Террасом. Сторони обговорили наслідки російських атак на портову інфраструктуру Великої Одеси, альтернативні маршрути експорту агропродукції, підтримку українських фермерів та подальшу співпрацю між Україною та Естонією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Тарас Висоцький наголосив, що відновлення безпечного морського експорту залишається ключовим завданням для українського агросектору.

«Близько 70% продукції агропромислового комплексу має йти на зовнішні ринки. Понад 90% агропродукції експортувалися через чорноморські порти. Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру створюють серйозні ризики для української економіки та стабільності міжнародних продовольчих ланцюгів. Ми розвиваємо альтернативні маршрути, однак їхні можливості обмежені. Тому сьогодні важливо разом із міжнародними партнерами шукати рішення, які дозволять зберегти український експорт і виробництво», – зазначив Тарас Висоцький.

Наразі альтернативні маршрути забезпечують близько 44% необхідних обсягів експорту агропродукції. Україна бачить можливість збільшити цей показник до 50%, однак подальше нарощування експорту без відновлення роботи портів є надзвичайно складним.

Сторони акцентували увагу на можливостях використання європейських, зокрема балтійських, портів. Основною перешкодою залишається висока вартість логістики. Використання балтійського маршруту додає близько 100 доларів США до вартості транспортування однієї тонни українського зерна. За таких умов українські агровиробники не можуть самостійно покривати витрати на транзит через порти Гданська, Клайпеди, Лієпаї чи Гамбурга.

За оцінками української сторони, через балтійські порти потенційно можна експортувати до 20 млн тонн зерна. Для компенсації додаткових логістичних витрат необхідно залучити від 1,5 до 2 млрд доларів США. Україна вже звернулася до Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів із пропозицією надати фінансову підтримку для покриття цієї різниці та забезпечення мінімально необхідних обсягів експорту.

Сторони також обговорили питання верифікації походження зерна та протидії можливому використанню європейської логістичної інфраструктури для транзиту зерна з Росії та тимчасово окупованих територій України. Українська сторона готова поділитися з партнерами методикою перевірки походження зерна, розробленою спільно з Великою Британією.

Як повідомляло Інше ТВ, З початку вересня Україна експортувала альтернативними шляхами 631 тис. тонн агропродукції