14 листопада о 23:20 за київським часом SpaceX уперше зловила механічними руками стартової вежі корабель Starship, що повернувся з орбіти.

Це верхній ступінь однойменної надважкої ракети, і так завершився її 15-й випробувальний політ, який почався того ж дня о 00:47 з космодрому Starbase у Техасі.

Бустер Super Heavy, перший ступінь ракети, на вежу не повернувся: за кілька хвилин після старту бортова система скасувала ловлю і скерувала його в Мексиканську затоку, повідомив Space.com.

Із 22,5 години польоту понад 21 годину корабель провів на орбіті й за цей час облетів Землю 14 разів. На підльоті до космодрому корабель заклав віраж, розвернувся вертикально й увімкнув двигуни для гальмування, а механічні руки вежі підхопили його в повітрі.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Бустер мав повернутися на ту саму вежу за кілька хвилин після старту. За попередніми даними SpaceX, він передчасно завершив маневр повернення через сигнал про малий запас пального. Система наведення визначила, що бустер летить не туди, де його можна зловити, автоматично скасувала ловлю і скерувала його в затоку. Там бустер підірвала система аварійного знищення. Першопричину в компанії ще з’ясовують.

SpaceX ловить обидва ступені, щоб зробити Starship повністю багаторазовою ракетою. Найближчим часом компанія розраховує виводити нею більше супутників Starlink, а за планами NASA модифікований корабель Starship доставлятиме астронавтів з орбіти Місяця на його поверхню і назад.

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