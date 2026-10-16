Tesla провела тест літаючого спорткара Roadster з ракетними двигунами SpaceX.

Автомобіль може відриватись від землі за допомогою системи прискорювачів на стиснутому газі.

Новинка буде доступна у трьох модифікаціях:

Дорожня (Performance): розгін до 96 км/год менше за 1,6 секунди;

Спортивна (Sport): розганяється до “сотні” за 0,9 секунди завдяки прискорювачам на стислому газі в задній частині кузова;

Літаюча (Rocket): розгін до 100 км/год за 0,59 секунди та максимальна швидкість 370 км/год. Прискорювачі розташовані по всьому кузову для стійкості та коротких “польотів”.

Виробництво планують розпочати у 2028 році.