СБУ та ДБР затримали адвоката, який за 315 тисяч доларів США обіцяв фігурантці «закрити» кримінальне провадження.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило в Одесі шахрайську схему одержання прибутків за фейкове уникнення кримінальної відповідальності.

За результатами комплексних заходів затримано адвоката, який запропонував президентці місцевого благодійного фонду за гроші припинити розслідування, в якому вона фігурує.

Вартість такої «послуги» юрист оцінив у 315 тисяч доларів США.

Щоб вирішити питання із «закриттям» справи, правник обіцяв фігурантці, що спробує домовитися зі співробітниками СБУ та органами прокуратури.

Співробітники Служби безпеки затримали адвоката «на гарячому», коли він отримав усю суму хабаря від фігурантки.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.